Casal lésbico espancado em autocarro por recusar beijar-se: "Somos apenas objetos sexuais para os homens"

Melania Geymonat e Chris, foram espancadas num autocarro em West Hampstead, Londres, por um grupo de homens após terem recusado beijar-se para entretenimento dos agressores.

O incidente aconteceu aproximadamente às 2h30 da manhã de quinta-feira, 30 de maio, após as duas mulheres, de 28 e 29 anos, entrarem num autocarro, segundo avança o The Mirror.

Quando Melania Geymonat, médica no Uruguai, e a namorada Chris, hospedeira de bordo, se sentaram na parte superior do veículo, foram abordadas por um grupo de quatro homens que começaram a fazer comentários homofóbicos para as mulheres. Dos comentários, passaram às agressões físicas.



Agora, duas semanas após o violento ataque, o casal quebrou o silêncio. "Somos apenas objetos sexuais que estávamos ali para entreter os homens", afirmou Melania numa entrevista ao Channel 4 News alegando ainda que o ataque começou por serem mulheres e, posteriomente, pela orientação sexual de ambas.



Questionada sobre se sentia segura, Chris afirma: "Estou mais confiante em mim mesma, porque sei que vou me defender".



O casal assumiu ainda que os amigos as aconselharam a fugir do país após o ataque pois esta não é a primeira vez que são atacadas.



"Não é a primeira vez que isto acontece comigo quando eu estou com uma namorada ou num encontro. Os homens tendem a ficar entusiasmados ao assistir", afirma Melania que assume sentir-se humilhada por ser vista como um "objeto sexual".



Cinco suspeitos do ataque já foram detidos.