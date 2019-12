Casal mais velho do mundo celebra 80 anos de casamento

Um casal do Texas, nos EUA, celebrou no domingo 80 anos de casamento, avança o Daily Mail. John Henderson, de 106 anos, e a mulher Charlotte, de 105, foram oficialmente reconhecidos como o casal vivo mais velho do mundo pelo Livro Guinness dos Recordes.

Durante este fim de semana, a casa de repouso onde residem fez uma festa para celebrar o marco.

Para festejar, familiares e amigos reuniram-se no lar e brindaram ao casal e a oito décadas de amor.

"Eles são um casal maravilhoso, e o exemplo de um casal muito feliz, contentes por estar perto um do outro, viajar juntos, e a viver a vida", disse o sobrinho-neto dos idosos, Jason Free.

Charlotte e John conheceram-se na Universidade do Texas em 1934. Ele era guarda-redes na equipa de futebol e ela estudava para se tornar professora.

O par casou durante a Grande Depressão, a 22 de dezembro de 1939, meses depois do início da Segunda Guerra Mundial.

"Vive a vida com moderação e sê cordial para a tua esposa", disse John após ser questionado sobre o segredo para ter uma vida tão longa e com um casamento tão feliz.

O casal de idosos irá celebrar os 80 anos de casados oficialmente a 22 de dezembro, e John irá festejar 107 anos na Véspera de Natal.