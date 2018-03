Casal mata ama suspeita de roubo e incendeia corpo

Jovem foi torturada durante dias na mansão para confessar o crime.

Sophie Lionnet, de 21 anos, foi morta pela patroa Sabrina Kouider, de 35, e o marido Ouissem Medouni devido a suspeitas de roubo de joias. A jovem foi mantida contra a sua vontade na mansão do casal e foi torturada até à morte. O corpo foi queimado no jardim da casa dos criminosos, em Londres, no Reino Unido.

De acordo com o jornal Metro, a jovem francesa foi acusada de roubar um pendente de diamante e, a partir desse momento, foi vítima de um "interrogatório semelhante a inquisição".

Segundo o relatório médico, as causas da morte foram relacionadas com as fraturas em quatro costelas, mandíbula e esterno.

Em tribunal, o juiz declarou que o plano do casal era de queimar o corpo e esconder os restos mortais num sítio remoto para eliminar qualquer prova do seu envolvimento no crime. Quando fossem questionados sobre o paradeiro de Sophie, diriam que a jovem tinha desaparecido, provavelmente com o dinheiro das joias roubadas.

O assassínio foi descoberto após o alerta de um dos vizinhos que ligou para os bombeiros devido às chamas no jardim da casa ao lado.

Sophie foi descrita no decorrer do julgamento como "ingénua e vulnerável" e várias testemunhas afirmaram que a saúde da vítima se vinha a deteriorar desde que começou a trabalhar na casa do casal.

Também foram relatados episódios de violência verbal de Ouissem contra a jovem que por ter dificuldades em falar inglês não respondia ou defendia dos abusos.

A jovem francesa mudou-se para o Londres com o objetivo de melhorar o seu inglês, mas já demonstrara vontade de voltar a França.

Sabrina e o marido negaram o crime e continuam em julgamento.