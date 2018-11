Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal McCann atrás de Gonçalo Amaral com recurso em tribunal

Processo pelo desaparecimento de Madeleine arquivado em Portugal e investigação das autoridade britânicas terminou.

Por J.C.R. | 10:09

O casal McCann não desiste da luta contra Gonçalo Amaral, mesmo depois de o processo pelo desaparecimento de Madeleine ter sido arquivado em Portugal e de a investigação das autoridade britânicas ter terminado em outubro, quando se acabou a verba disponibilizada pelo governo inglês.



Kate e Gerry avançaram agora com um recurso para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com o objetivo de travar a divulgação do livro do ex- –inspetor da PJ e de não ter de pagar uma indemnização de quase um milhão de euros.



O casal pretende reverter a decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que deu razão a Amaral. Kate e Gerry acusam o ex-inspetor de lucrar 500 mil euros com o livro.