Casal morre de Covid-19 com poucas horas de diferença

Martin e Trina Daniel morreram de Covid-19 com poucas horas de diferença. Casados há mais de 20 anos deixaram dois filhos adolescentes, com 18 e 15 anos.



A família, que vive em Savannah, nos Estados Unidos, contraiu o vírus em junho, antes de ter sido vacinados.





Cornelius Daniel, os tios estavam hesitantes quanto a receber a vacina contra o Covid-19, disse em entrevista à estação de televisão ABC News.

Cornelius Daniel.

Cornelius Daniel revelou que os primos pretendem ser vacinados.

Segundo o sobrinho,Martin Daniel "tinha uma atitude de teimosia quanto às vacinas no geral", afirmou"Ele confiava nas vacinas que já existiam há algum tempo, mas achava que as vacinas contra a Covid-19 tinham sido desenvolvidas demasiado rápido".No entanto, de acordo com o sobrinho, a família mudou de ideias quanto a ser vacinada e já tinha data marcada para meados de julho, uma semana após a morte do casal.Martin Daniel morreu em casa no dia 6 de julho. A mulher, Trina, foi hospitalizada, mas viria a falecer na mesma noite poucas horas depois.Os filhos do casal também contraíram a doença e foram hospitalizados no dia 7 do mesmo mês para receber tratamento. Saíram do hospital passadas poucas horas, mas estiveram em quarentena durante duas semanas.