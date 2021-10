Casal morre de Covid-19 e deixa quatro filhos orfãos

Kevin e Misty Mitchem,

Misty morreu no hospital um dia depois do marido também ser internado com o vírus.

Kevin chegou a ligar para a mãe no hospital e mostrou-se arrependido por não ter recebido a vacina.





"Ele ligou-me e disse: 'Amo-te mãe. Quem me dera ter tomado a vacina'", disse a progenitora de Kevin, citada pelo jornal Independent.



Vários familiares tentaram convencer Kevin e a esposa a vacinarem-se, mas não conseguiram evitar o trágico desfecho.





O casal conheceu-se na escola secundária e tinham quatro filhos em conjunto, de 1 a 11 anos. Kevin também tinha uma filha adulta de um relacionamento anterior e um neto.



Os filhos do casal estão agora aos cuidados de uma tia na Carolina do Sul, EUA, de acordo com a NBC 4.