Casal planeia homicídio de filho adotivo para receber dinheiro de seguro

Heathrow Arti Dihir, de 55 anos, e o marido Kaval Raijada, de 30, são acusado de planear a morte e do filho adotivo na Índia, para conseguirem obter cerca de 177 mil euros.O casal britânico, residente no Reino Unido terá contratado assassinos para matar Gopal Sejani, de 11 anos, enquanto este viajava para assinar os documentos de adoção por parte da família que lhe prometia uma "vida melhor". O cunhado do menino também foi assassinado.Tudo começou quando a mulher colocou um anúncio num jornal indiano à procura de uma criança que o pudesse adotar. Foi então que conheceram a família de Gopal, que vivia na pobre vila de Maliya, na Índia.À medida que o processo de adoção ia avançando, Dhir fez um seguro de vida em nome de Gopal e pagou dois prémios no valor de 35 mil euros. A apólice do seguro pagaria 10 vezes o valor do prémio anual - cerca de 177 mil euros - no caso da morte do menino, tendo Dhir como única benificiária.Foi então que o casal contratou um ex-aluno que já tinha morado com eles em Londres para organizar o homicídio. O jovem confessou que tentou por duas vezes matar o menino, sem sucesso. Conseguiu quando este caminhava numa estrada de terra batida, juntamente com o cunhado, em direção ao local onde iria assinar os papéis da adoção.O menino foi encontrado inconsciente no meio da estrada com golpes de faca. Foi mais tarde encaminhado para o hospital dias depois. Mund, o assassisno contratado, foi preso e acusado de assassinato na Índia, acabando por denunciar o casal britânico.Apesar de o crime ter sido perpetrado na Índia, o tribunal britânico recusa-se a extraditar o casal para o país, alegando que o planeamento do mesmo foi feito em Londres. Na Índia, o casal poderia ser condenado a prisão perpétua, algo que a justiça do Reino Unido considera "desumano".