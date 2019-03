Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal português "atacado" por imigrantes que queriam fugir de Marrocos

Autoridades marroquinas obrigadas a intervir.

Um casal de camionistas português e outro camionista de Vila Verde foram este sábado "atacados" em Nador, Marrocos, por vários imigrantes que tentavam fugir daquele país em direção à Europa.



Os imigrantes empoleiravam-se em cima dos camiões e chegaram mesmo a subir para cima de, pelo menos, um deles. Queriam sair do país à boleia dos camiões.



As autoridades marroquinas foram chamadas a intervir e detiveram alguns dos imigrantes envolvidos na tentativa de fuga.



A empresa portuguesa com sede em Vila Verde faz o transporte de animais vivos em Portugal e no estrangeiro.