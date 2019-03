Casal português de bloguers arrasado após foto “irresponsável” em comboio

Raquel e Miguel são conhecidos por ter um blog onde partilham as aventuras das suas viagens pelo mundo.

13:05

São namorados, são portugueses, têm um blog pelo qual se tornaram conhecidos e milhares de seguidores nas redes sociais onde partilham as aventuras das suas viagens pelo mundo. Raquel e Miguel são os Explorerssaurus e estão agora nas bocas do mundo devido a uma fotografia polémica.O casal divulgou uma imagem onde os dois aparecem pendurados do lado de fora de uma carruagem de comboio, no Sri Lanka. O assunto foi noticiado pelo jornal britânico The Mirror , que os retrata como "irresponsáveis".Na fotografia, Raquel e Miguel surgem naquele que parece ser um momento romântico. O jovem beija a testa da namorada enquanto o comboio está em movimento numa área de vegetação.A imagem está a ser fortemente criticada no Instagram onde vários seguidores apelidaram a atitude de "perigosa" e "estúpida".