Casal português detido no Japão com 1,8 quilos de cocaína no abdómen

Dois portugueses, uma mulher de 40 anos e um homem de 35, foram detidos, esta terça-feira, por transportarem 1,8 quilos de cocaína dentro dos corpos, no Aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, avançou a divisão de controlo de drogas e armas de fogo do Departamento de Polícia Metropolitana citada pelo The Mainichi.Segundo o jornal, a dupla que terá engolido 228 bolotas de droga, embrulhadas em plástico, é, também, acusada de ter persuadido uma terceira pessoa a ingerir cerca de 15 gramas de cocaína, no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, a 20 de setembro, para fazê-la chegar ao aeroporto de Haneda, no dia seguinte.O casal foi apanhado por um funcionário da alfândega, que se mostrou desconfiado, quando os dois portugueses argumentaram que estariam no país para fazer turismo, mas não sabiam indicar nenhum destino turístico japonês. As autoridades foram acionadas e os portugueses foram submetidos a TAC's, onde foram detetados a presença de objetos estranhos no abdómen.De acordo com o The Mainichi, a polícia Militar investiga o possível envolvimento de uma organização de tráfico de droga.