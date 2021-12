Casal português morre durante incêndio em França na noite de consoada

Um incêndio num edifício na noite de consoada, matou um casal português, em Villerupt, França. Filipe Antunes, de 33 anos, e Ângela Silva, de 45, são as duas vítimas mortais.



Segundo o Jornal do Luxemburgo, o fogo, combatido por mais de 50 bombeiros, começou no primeiro andar do prédio, mas rapidamente se alastrou ao segundo andar, onde o casal foi encontrado pelos Bombeiros já sem vida.





No incêndio que aconteceu, na sexta-feira à noite, ficaram ainda feridos mais três moradores do prédio e um bombeiro que foram hospitalizados. Ainda segundo o jornal, Filipe Antunes será natural do Minho e Ângela Silva é natural de Faro.As autoridades francesas estão a investigar as causas do incêndio.