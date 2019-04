Casal preso por obrigar companheiro de casa a dormir debaixo das escadas como "Harry Potter"

Homem era obrigado a comer na rua, à chuva, e não podia tomar banho dentro de casa.

Um casal, de Somerset, Inglaterra, foi preso por obrigar o companheiro de casa a dormir debaixo das escadas "como se fosse o Harry Potter" e a comer na rua à chuva.

Ion Boboc, de 26 anos, e Christiana Tudor-Dobre, de 24 anos, obrigaram também Gabriel Nicolae a lavar-se com a mangueira do jardim e, quando precisasse de ir à casa de banho, que fosse aos bosques próximos da casa.



Várias imagens apresentadas em tribunal mostram a vítima de 31 anos a lavar a loiça e roupa na rua.



O casal terá dito a Gabriel que era demasiado imundo para estar dentro de casa e os maus tratos duraram meses



Boboc foi condenado a quatro anos e dois meses de prisão e Tudor-Dobre a três anos e sete meses, segundo avanla o jornal britânico Bristol Post.



Os vizinhos preocupados com a forma como o casal tratava Gabriel contactaram a polícia local.



A vítima, de nacionalidade romena, estava proibida de usar o fogão sozinho, e não podia beber da torneira do interior da casa. O homem chegou mesmo a ser esfaqueada na mão.



Gabriel justificou tolerar os maus tratos por ver os colegas de casa como "família".