Casal preso por roubar 1,6 milhões de euros em vinhos de luxo

O homem e a mulher estavam hospedados no hotel e restaurante Atrio, em Cáceres, no sudoeste da Espanha, onde furtaram os vinhos. Na lista encontrava-se um Château D'Yquem.

O casal de "ladrões especialistas" acusado de roubar 45 garrafas de vinho com um valor superior a 1,6 milhões de euros em Espanha foi agora detido na Croácia, avançou o The Guardian. O crime decorreu em outubro do ano passado e foram necessários nove meses de investigações internacionais para encerrar o caso.Segundo o jornal britânico, as autoridades espanholas referiram que o roubo era "meticulosamente planeado" e até foi utilizado um documento de identificação falso para efetuar a reserva. É referido que já teriam visitado o local três vezes antes de executar o plano.Após o roubo, o par deixou Espanha e foi difícil detetar o seu paradeiro. Acabaram por ser rastreados na fronteira entre Montenegro e a Croácia, na sequência de uma operação conjunta com a Interpol e Europol.José Polo, co-proprietário e especialista em vinhos do restaurante, deu o seu testemunho à revista Decanter alegando que "Mais do que as garrafas de vinho, eles roubaram os nossos sonhos".