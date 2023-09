Casal processa médico que partilhou fotos e vídeos da autópsia de bebé decapitado durante parto nos EUA

Tracey St. Julian

Um casal processou um médico que partilhou fotografias e vídeos da autópsia de um bebé que ficou decapitado durante um parto, na Georgia, nos Estados Unidos da América, avançou o Daily Mail.Trata-se do patologista Jackson Gates. Este é o segundo médico que o casal leva a tribunal na sequência dos incidentes durante o parto de Jessica Ross, de 20 anos, que decorreu a 9 de julho. A primeira visada foi a obstetra, do Southern Regional Medical Center, acusada de decapitar o bebé, Isaiah, por não seguir os protocolos de emergência quando os ombros deste ficaram presos no canal vaginal da mãe.O pai, Treveon Isaiah Taylor, de 20 anos, assistiu a tudo. A médica insistiu durante horas no mesmo procedimento, até optar pela cesariana. O bebé não sobreviveu.O segundo processo, movido contra o patologista Jackson Gates, refere que o médico pediu mais de 2300 euros para realizar a autópsia de Isaiah. Acusa-o ainda de publicar vídeos e fotografias da autópsia na rede social Instagram, na qual é seguido por 11 mil utilizadores.O casal enviou uma carta a Jacson Gates, pedindo que eliminasse os referidos conteúdos. Desconhece-se se o médico o fez. Sabe-se apenas que a sua conta na rede social Instagram é agora privada.