Casal que acolheu 26 filhos adotivos morre de coronavírus com 11 dias de diferença

Um casal que viveu toda a vida a cuidar dos outros, tendo adotado 26 crianças, morreu vítima do coronavírus com 11 dias de diferença.Hefin e Valerie Williams, com duas filhas e uma nora no sistema de saúde do Reino Unido, foram levados de urgência para o hospital infetados com coronavírus.Valerie, de 74 anos, foi a primeira a ser internada, no dia 21 de março, após ter desenvolvido tosse seca e febre. Seis dias depois, Hefin, de 80 anos, foi levado pela mesma equipa médica que transportou Valerie para o hospital. Sentia-se cansado e tinha dificuldade em falar.Hefin morreu a 30 de março, com falência nos orgãos, e Valerie no dia 10 de abril, um dia depois do funeral do marido.

Os dois estavam casados há 48 anos. Tinham quatro filhos seus, 26 adotivos e ainda seis netos.



A família pede que esta pandemia seja levada a sério.