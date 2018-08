Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal que se conhece há 70 anos diz nunca ter discutido

Megan e Denis Bollington explicam que o segredo é o sentimento de amor verdadeiro.

12:24

Megan Bollington, de 92 anos, e Denis Bollington, de 93, um casal que se conhece há 70 anos, ficaram noivos duas semanas depois de se conhecerem e dizem nunca ter discutido.



Segundo avança o jornal britânico Metro, o casal trocou 129 cartas de amor antes de casar e depois teve quatro filhos. Além disso, os dois tiveram de enfrentar a Primeira Guerra Mundial, o desemprego e várias dificuldades financeiras ao longo dos anos, no País de Gales, Reino Unido. No entanto, nunca houve qualquer discussão.



"Sentimo-nos mutuamente atraídos um pelo outro, é algo muito natural. É difícil de explicar por que razão não discutimos, apenas nos amamos. Escrevemos muitas cartas e ainda as temos", disse Denis Bollington.



Denis sublinha que o segredo do casamento é o amor verdadeiro. "Sintam amor verdadeiro. Fiquem juntos quando as coisas estão difíceis. Ajudem-se nos momentos difíceis e sejam tolerantes uns com os outros", explicou Denis, que diz que muitas pessoas confundem sexo com amor verdadeiro.