Casal que transformou casa em castelo da Disney obrigado a desligar luzes de Natal

Um casal britânico que transformou a casa numa verdadeira exibição de Natal inspirada na Disneyland foi forçado a desligar todas as luzes depois de a polícia ter sido chamada para acabar com os ajuntamentos de pessoas que iam visitar e fotografar o local.O enorme castelo inspirado no mundo dos contos de fadas da Disney foi construído por Dan e Mark Extance-Warr ao longo dos últimos quatro anos e obrigou a um investimento superior a 50 mil euros.Apesar do tempo e do dinheiro gasto, a obra impressiona quem por lá passa, pelo que não foi preciso muito para esta "exposição" de Natal se tornar popular nas redes sociais, levando muitos visitantes a visitar a pequena vila de Tintinhull, perto de Yeovil, no Reino Unido.Tudo correu bem até ao último fim-de-semana, altura em que o casal foi obrigado a desligar toda a iluminação natalícia. De acordo com o Somerset Live, a polícia confirmou que recomendou que as luzes fossem desligadas depois de centenas de pessoas se terem reunido no local.No Facebook, o casal explica que pediu às pessoas que respeitassem as regras de distanciamento social e que foi obrigado "a desligar as luzes porque alguém ligou para a polícia"."Estaremos desligados durante alguns dias e depois tentaremos novamente quando nos sentirmos seguros", pode também ler-se.