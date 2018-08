Casal resgata bebé que sufocava num carro com mais de 30 graus

Pais da criança tinham sofrido uma overdose de heroína e estavam desmaiados junto à viatura quando a bebé foi encontrada.

13:06

Um trabalhador da construção civil e a esposa resgataram uma menina de um carro que registava temperaturas superiores a 30 graus, em Ohio, nos EUA. O casal reparou na bebé quando a viu sozinha e a suar dentro de um veículo, no momento em que os pais estavam desmaiados fora do carro, devido a uma overdose de heroína, no passado dia 15 de agosto.

Eric Asher, de 43 anos, reparou no carro ao ver um homem e uma mulher caídos no chão ao lado da viatura. A esposa de Eric segurou a bebé ao colo e deu-lhe água enquanto o marido dava o alerta aos serviços de emergência. O casal publicou fotos do resgate na rede social Facebook dizendo que "Deus os colocou no lugar certo à hora certa", contando já com centenas de comentários de agradecimento e louvor pela boa ação do casal Asher.

Eric confirmou ao Daily Mail que a mãe da bebé mais tarde e já recuperada agradeceu por terem salvo a vida da filha.





Os pais da bebé eram viciados em heroína e tiveram uma recaída passados dois anos sem consumir drogas. O casal foi julgado em tribunal por terem posto em perigo a vida da bebé.

A criança está agora à guarda de um familiar depois de ter sido retirada aos pais.