Casal salva cadela perdida em montanha e acaba denunciado à polícia por violar confinamento

nas montanhas de Wicklow, na Irlanda. O animal estava com tanto frio que não se conseguia mexer e Jean-François agasalhou-a e carregou-a ao longo de 10 quilómetros.A polícia da Irlanda está a investigar.





Um casal resgatou uma cadela que estava perdida e com frio no topo de uma montanha, mas acabou por ser denunciado às autoridades por violar as regras do confinamento.A cadela, chamada Neesha, estava perdida há duas semanas