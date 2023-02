Casal sentenciado a 20 anos de prisão por vídeo a dançar em frente a monumento no Irão

Sentenced to 10 years and 6 mo in prison for dancing in the streets of #Iran — Astiyazh Haghighi and Amir Mohammad Ahmadi. The Islamic regime punishes civilians for dancing more time than they punish men for beheading their wives This is the Islamic regime pic.twitter.com/aaxP6RUuhZ — Emily Schrader - ????? ?????? ????? ????? (@emilykschrader) January 30, 2023

Um casal foi condenado a 20 anos de prisão por dançar em frente a um dos principais monumentos da cidade de Teerão, no Irão. Astiyazh Haghighi e o noivo, Amir Mohammad Ahmadi, foram presos em novembro depois de um vídeo que mostrava o casal a dançar em frente à Torre Azadi ter viralizado nas redes sociais. O Governo iraniano considerou que as imagens funcionavam como um símbolo de oposição ao regime, uma vez que as mulheres não estão autorizadas a dançar em público e Haghighi não estava a usar burka.Um tribunal de Terrão condenou cada um dos membros do casal a 10 anos e seis meses de prisão, ficam proibidos de usarem a internet e não podem sair do Irão, de acordo com o jornal britânico The Guardian.O casal é acusado de encorajar a corrupção e a prostituição pública, bem como de juntar-se com a intenção de perturbar a segurança nacional.As autoridades iranianas têm reprimido severamente todas as formas de dissidência desde a morte de Mahsa Amini, em setembro. Amini foi presa por não usar burka. A detenção desencadeou vários protestos que se transformaram num movimento contra o regime.De acordo com as ONU, pelo menos 14 mil pessoas foram presas no Irão desde o início dos protestos.