Casal suspeito de espancar e matar filha de 5 anos

Débora e Phelipe estão em prisão preventiva.

12:40

Um casal ficou em prisão preventiva por ser suspeito de espancar e matar a filha de 5 anos em Itapetininga, em São Paulo.



O homicidio terá acontecido na passada sexta-feira, quando Emanuelly estava em casa com os pais e com os outros dois irmãos, segundo avança o G1.



Débora, de 24 anos, e Phelipe, de 25, alegaram à Polícia Civil que a criança se aleijava constantemente e que tinha caido da cama. No entanto, os médicos que observaram as lesões perceberam que não era a verdade e que os pais poderiam estar envolvidos no caso.



A menina morreu na manhã de domingo e os irmãos, de 9 e 4 anos, foram entregues à segurança social do local. Os pais já tinham cadastro por uso de drogas e suspeitas de agressões.