Casal turco por detrás da vacina da Pfizer sonha com a cura para o cancro

São turcos, bilionários e tornaram-se heróis ao desenvolverem a primeira vacina contra a Covid-19. Agora têm um novo objetivo: o combate ao cancro. Ugur Sahin, de 55 anos, e a mulher, Oezlem Tureci, de 53, são o casal responsável pelo desenvolvimento da vacina contra o novo coronavírus, da empresa BioNTech em parceria com a Pfizer, que se revelou 90% eficaz contra o coronavírus. Mas agora não querem ficar por aqui.O casal de cientistas tem como objetivo desenvolver uma solução para outro problema de saúde que afeta milhões de pessoas à escala global. Atualmente, não há quem não tenha vivido na pele o drama do cancro, seja porque foi atingido pela doença, seja porque um familiar ou amigo sofre com esta doença arrasadora. A tecnologia usada na vacina da Pfizer pode vir a ser usada para combater o cancro.É esse o sonho de Ugur e Oezlem: desenvolver vacinas individuais contra o cancro. A notícia da ambição do casal é avançada pelo jornal alemão BILD que entrevistou em exclusivo o casal.Ozlem Tureci, que co-fundou a empresa alemã BioNTech com o marido Ugur, estava a trabalhar numa maneira de aproveitar o sistema imunológico do corpo para combater tumores quando souberam, em 2020, de um vírus desconhecido que infetava pessoas na China.Ao saberem deste vírus, o casal decidiu aplicar a tecnologia que andava a investigar há cerca de 20 anos para a nova ameaça, batizando o esforço de "Projeto Lightspeed". O esforço valeu a pena: 11 meses depois, o Reino Unido autorizou o uso da vacina de mRNA BioNTech desenvolvida com a gigante farmacêutica norte-americana Pfizer, seguida uma semana depois pelos Estados Unidos. Dezenas de milhões de pessoas em todo o mundo receberam a injeção da Pfizer desde então."Vale a pena tomar decisões ousadas e confiar que, se se tiver uma equipa extraordinária, será capaz de resolver qualquer problema e obstáculo que surgir em tempo real", disse Tureci à Associated Press numa entrevista.O casal poderá agora retomar a investigação científica em busca de uma vacina para o cancro.Ugur Sahin e a mulher, Oezlem Tuereci, de 53, são o casal responsável pelo desenvolvimento da vacina da Pfizer contra o novo coronavírus.Fundaram a empresa alemã BioNTech em 2008 com o objetivo de desenvolver uma investigação sobre o cancro. Ugur é o chefe do gabinete executivo da empresa, enquanto que a mulher assume funções como chefe do gabinete médico. Antes da BioNTech, já tinham tido uma outra empresa farmacêutica, vendida em 2016 por mais de mil milhões de euros. Juntos fundaram ainda uma organização alemã sem fins lucrativos.De acordo com o jornal alemão Welt am Sonntag, o casal está na lista das personalidades mais ricas da Alemanha, onde se conheceram. Ambos são provenientes de famílias humildes e, apesar de atualmente serem bilionários, quem conhece Ugur diz que este se mantém humilde e modesto como sempre e que até vai trabalhar de bicicleta.Ugur e Oezlem conheceram-se em Colónia, na Alemanha, apesar de serem ambos turcos. Os pais de ambos mudaram-se para o país quando estes eram pequenos.Em declarações ao jornal britânico The Sun, a dupla chegou a revelar que nem no dia em que se casaram se ausentaram do laboratório onde estiveram várias horas a trabalhar.