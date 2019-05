Casal vietnamita aparece morto na província angolana da Huíla

Um casal de vietnamitas residente em Angola apareceu no domingo morto no município do Lubango, província da Huíla, com a polícia a suspeitar tratar-se de um caso com contornos passionais, indicaram hoje fontes policiais locais.Segundo o porta-voz da Polícia Nacional na Huíla, Luís Zilundo, o homem, de 47 anos, comerciante, matou com uma faca a mulher, de 40 anos, tendo depois cometido o suicídio.Luís Zilundo, citado pela agência noticiosa angolana Angop, referiu que se suspeita que as mortes ocorreram na sequência de um desentendimento entre o casal, tendo o homem desferido vários golpes com uma faca na vítima, causando-lhe morte imediata.De seguida, com a mesma arma, ter-se-á suicidado.O responsável policial avançou que o crime ocorreu no interior de uma residência no Lubango.