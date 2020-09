Casam-se nos cuidados paliativos para que avó do noivo em estado terminal pudesse assistir

Um casal, Luke Hinojosa, de 24 anos, e Abi Morgan, de 27, planeava casar-se em junho mas foi forçado a cancelar o casamento devido à pandemia causada pelo novo coronavírus.Luke e Abi reorganizaram-se e decidiram casar na unidade de cuidados paliativos onde se encontra a avó do noivo, desta forma Vera conseguiu estar presente no casamento do filho.A mulher de 72 anos foi diagnosticada com um mieloma em 2017 e desafiou as previsões dos médicos que lhe davam 12 meses de vida. Com medo que Vera não sobrevivesse o suficiente, Luke decidiu casar nos cuidados paliativos.

Vera assistiu à cerimónia da sua cama no jardim da unidade hospitalar.