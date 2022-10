Casamento acaba em tragédia com noivo morto a tiro à saída da igreja

Um casamento terminou em tragédia, este fim de semana, com o assassinato do noivo, de 32 anos, atingido a tiro quando saía da igreja onde decorreu a cerimónia, em Sonora, no norte do México.As imagens captadas por convidados do casamento mostram o vestido da noiva manchado de sangue, sendo que a própria ficou ferida durante o ataque. Várias pessoas tentaram reanimar o noivo, mas sem sucesso.Segundo o jornal espanhol El País, não se sabe ainda se o crime se trata de um ajuste de contas ou de um tiroteio aleatório, por parte de um grupo de crime organizado. Nos vídeos publicados nas redes sociais, Michelle Adriana, a noiva de 23 anos, gritava pelo marido durante os mais de 20 minutos que os paramédicos demoraram a chegar ao local. A mulher está, alegadamente, fora de perigo, mas continua hospitalizada.Marco Antonio Contreras, o recém-casado, foi morto depois de ser atingido por quatro tiros, no átrio da igreja onde casou, enquanto os convidados recebiam o casal, depois da cerimónia, refere o El País.O Ministério Público de Sonora já se pronunciou sobre o caso e disse que nenhuma linha de investigação foi excluída, "incluindo as citadas em fontes abertas nas redes sociais". Até ao momento há um homem suspeito, que deu entrada num hospital local com ferimentos de bala.