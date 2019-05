Casamento de Letizia e Felipe de Espanha esteve sob ameaça de atentado

convenção entre países

sobre a política de abertura das fronteiras e livre circulação de pessoas.

O ex-ministro da Defesa espanhol, José Bono, revelou numa entrevista que o casamento do príncipe Felipe com Letizia Ortiz, em maio de 2004, esteve sob ameaça de atentado.Os atuais reis de Espanha casaram dois meses após os ataques terroristas em Madrid. Há 15 anos, 193 pessoas morreram nas explosões de três carruagens de um comboio.Na altura do casamento, os noivos não tinham conhecimento do elevado grau de preocupação das autoridades, tendo sido apenas informado o rei Juan Carlos.De acordo com as alegações de José Bono ao jornal El Confidencial a ameaça surgiu depois do roubo de vários ultra-leves (uma pequena aeronave de baixas velocidades)."Tinham roubado vários ultra-leves, a situação era muito preocupante. Durante todo o casamento estive agarrado ao telefone. Estava em contacto com o ministro do Interior, José Antonio Alonso, com Francisco Pardo Piqueras (atual diretor da Polícia Nacional), com o chefe do dispositivo de segurança, com António Camacho (secretário de Estado de Segurança) e, claro, com o presidente Zapatero", contou.No plano de prevenção e segurança foram destacados 20 mil agentes num investimento de cerca de sete milhões de euros. Chegou até a ser implementada a suspensão do Tratado de Schengen -europeus"O centro Nacional de Inteligência estava em alerta máximo. O rei Juan Carlos estava informado da situação, mas o príncipe Felipe não", continua.Segundo afirma o jornal, um momento crítico que aconteceu por volta das 17h50 fez disparar os alarmes aéreos em Madrid. Dois helicópteros com atiradores de elite foram destacados para os céus da capital espanhola, mas tudo não terá passado de um falso alarme, conforme foi oficialmente comunicado.O que realmente aconteceu, diz o El Confidencial, estará selado em segredo de Estado.