Pode ter sido o primeiro casamento "drive-in" do Reino Unido. Roma Popat e Vinal Patel queriam casar este ano com todos os seus amigos e familiares presentes, mas a pandemia da Covid-19 trocou-lhes as voltas e quase lhes roubou o sonho. Quase... porque o casal não estava disposto a desistir.Roma e Vinal arranjaram forma de se casarem com 250 convidados sem quebrar a regra de limite de 15 pessoas. Como? Organizando o casamento de modo a que os convidados estivessem a assistir num grande ecrã... dentro dos seus carros.Os convidados foram recebidos com uma cesta com comida, típica de um casamento normal, instruções de segurança, gel antibacteriano para as mãos e sacos de lixo para o lixo.Durante o casamento hindu de quatro horas, podia-se ainda pedir mais comida através de uma aplicação dedicada ao propósito. Os convidados só podiam sair dos veículos para irem à casa de banho.Outros 300 convidados assistiram ao casamento através de uma transmissão em direto na qual o casal disse os seus votos em Braxted Park, uma deslumbrante casa de campo em Chelmsford, Reino Unido, através de um link de vídeo.No Reino Unido não são permitidas mais do que 15 pessoas num casamento.