Casamento arruinado após discussão entre famílias dos noivos

No dia em que deveria ser festa para celebrar o amor, a família dos noivos desentendeu-se e a o casamento indiano, que decorria este sábado no hotel em Wolverhampton, no Reino Unido, terminou numa sessão de pancada.

Durante a confusão de cadeiras e copos a voar, pode ouvir-se uma voz num microfone a pedir para que todos se acalmem.

Pelo menos três pessoas ficaram feridas e foram transportadas para o hospital.



A polícia foi chamada ao local para acalmar os ânimos.