Casamento real realizado em segredo no Reino Unido

A princesa Beatrice de Inglaterra, filha do príncipe André e de Sarah Ferguson e neta da rainha Isabel II, casou-se em segredo na passada sexta-feira, com o promotor imobiliário italiano Edoardo Mapelli Mozzi, no palácio de Windsor, nos arredores de Londres, no Reino Unido. A cerimónia real que inicialmente estava prevista para 29 de maio teve de ser adiada devido à pandemia da Covid-19.









A pequena cerimónia secreta teve a presença da monarca do Reino Unido, do seu marido, o duque de Edimburgo e de familiares mais próximos, como confirmou o Palácio de Buckingham. No entanto o comunicado nada dizia sobre a presença ou não da mãe e do pai da princesa, o príncipe André, duque de Iorque, mas o jornal britânico ‘The Telegraph’ assegura que o pai da noiva foi um dos convidados da cerimónia privada e levou a filha ao altar. A dúvida da presença surge depois de o príncipe não aparecer nas fotos do casamento. O duque de Iorque está envolvido no escândalo sexual relacionado com o milionário americano Jeffrey Epstein, e foi acusado por uma das vítimas no caso de abusos sexuais. Depois de uma entrevista à BBC onde negou tudo, o príncipe abandonou as suas funções reais. O príncipe André recusou colaborar voluntariamente com a Justiça norte-americana, porém o FBI tem pressionado André para que este revele o que testemunhou na casa de Epstein, depois da detenção recente de Ghislaine Maxwell, antiga namorada do empresário.

O casamento da princesa decorreu na Capela Real de Todos os Santos, adjacente ao Castelo de Windsor e foi mais pequeno do que os normais casamentos da Casa Real. Com apenas 20 convidados, como informa o ‘The Telegraph’, a festa realizou-se com todas as recomendações do governo em relação às medidas de saúde impostas devido à Covid-19.



anos é a idade que tinha Virginia Giuffre, uma das vítimas da rede de exploração sexual montada por Jeffrey Epstein, que diz ter sido forçada a ter relações sexuais com o príncipe André, em 2001. André negou conhecer Giuffre mas surgiu em fotografias com o seu braço à volta da cintura da menor.O príncipe André admitiu que frequentava as casas de Epstein. Em 2010 os dois foram vistos a passear em Nova Iorque já após o milionário ter sido preso por prostituição de menores.