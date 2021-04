Casas à venda por um euro? Sim! Saiba onde

Já imaginou comprar uma casa por apenas um euro? Na cidade siciliana de Castiglione di Sicília, em Itália, é possível. São 900 casas abandonadas à procura de novo dono cujo custo de algumas é de apenas um euro.

A cidade fica nas encostas do Monte Etna, perto das praias da pitoresca costa leste da Sicília e as autoridades esperam com esta medida dar uma nova vida à região.

A aldeia já teve 14 mil habitantes em 1900. Agora conta com apenas três mil.

Como parte do projeto, os compradores terão de concluir as obras da casa, visto que grande parte precisa de ser remodelada, em três anos. As casas com maior interesse irão a leilão.