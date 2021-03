Casos Covid voltam a aumentar em Itália com cerca de 21 mil nas últimas 24 horas

Os novos casos de covid-19 voltaram a subir em Itália, com 20.884 infeções e 347 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde, que mantém fortes restrições para as próximas semanas.

Este número representa um forte aumento de casos em relação aos 17.083 de terça-feira, apesar de o número de exames realizados ter sido ligeiramente superior, 358.884 hoje contra os 336.000 do dia anterior.

O número de mortes permanece estável, com 347 novos óbitos registados hoje, mais quatro do que na terça-feira.