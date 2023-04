Casos de Covid-19 aumentam e capital do Vietname volta a declarar o uso de máscara obrigatório

As autoridades de Hanói decretaram, a partir desta quarta-feira, o regresso obrigatório das máscaras para utentes de transporte público e trabalhadores de alguns setores, devido ao aumento de casos de covid-19 na cidade vietnamita.

Num despacho de terça-feira à noite, citado esta quarta-feira pelo portal VnExpress, as autoridades da capital do Vietname anunciaram que a máscara volta a ser obrigatória para os funcionários que trabalham em contacto próximo com o público.

A medida, que tinha sido abandonada em setembro, contempla quem trabalha em supermercados, centros comerciais, cinemas, bares, karaokes, restaurantes, centros de massagens, cabeleireiros, teatros, bem como aqueles que estão em contacto com turistas.