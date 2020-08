Casos diários de Covid-19 sobem na Alemanha

A Alemanha registou 1226 novos casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, atingindo assim o valor mais elevado desde o início de maio e fazendo disparar os alarmes sobre a possibilidade de uma segunda vaga de contágios.O Ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, afirmou que esta subida deve-se, em grande parte, ao regresso dos cidadãos alemães que estiveram de férias no estrangeiro em julho.Na semana passada, a Alemanha já tinha registado mais de mil casos novos em três dias consecutivos, mas o número tinha caído para cerca de metade no fim de semana, voltando a subir na terça-feira, para 966. Recorde-se que o pico da pandemia no país foi atingido no início de abril, com cerca de 6 mil casos diários.Desde o início da pandemia, a Alemanha já registou mais de 9 mil mortes e um total de cerca de de 220 mil infetados.A vacina russa Sputnik V, anunciada terça-feira por Vladimir Putin, só foi testada em 38 pessoas e provoca efeitos secundários como febre, dores e inchaços, revelou a agência russa Fontanka citando documentos do Instituto Gamaleya, que desenvolveu a vacina. A sua administração não é recomendável a menores de 18 anos ou maiores de 60, grávidas ou lactantes.O uso de máscara é desde ontem obrigatório em todos os espaços públicos da capital belga, Bruxelas. A medida foi introduzida depois de a cidade ter registado uma média de 50 novos casos por 100 mil habitantes ao longo da última semana.A região espanhola da Galiza proibiu, a partir desta quinta-feira, fumar na rua ou em espaços públicos, como esplanadas, se não for possível manter a distância de segurança, alegando que exalar o fumo ajuda a espalhar o vírus.Mais de 800 alunos foram postos de quarentena ao fim de apenas uma semana de aulas no condado de Cherokee, no estado da Geórgia (EUA), devido a um caso positivo.Uma mulher chinesa de 68 anos foi diagnosticada com o novo coronavírus pela segunda vez, depois de já ter sido dada como recuperada em fevereiro.