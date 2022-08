Casos fatais em bebés por hepatite desconhecida em Espanha

O Ministério da Saúde espanhol revelou terem ocorrido as primeiras mortes causadas por uma hepatite cuja origem é desconhecida. As vítimas são duas crianças, uma de seis anos e outra de 15 meses, que não resistiram a um transplante de fígado.Ao menino de seis anos, de Múrcia, foram diagnosticados os sintomas no dia 2 de julho e no dia 18 foi transferido para um hospital de Madrid para um transplante. A intervenção aconteceu a 29 de julho e a criança morreu 24 horas depois.Já uma menina de 15 meses, da Andaluzia, foi admitida no final de junho com gastroenterite aguda com adenovírus em situação crítica (encefalopatia e coagulopatia grave). O caso exigiu um transplante de fígado urgente. Também ela morreu nas 24 horas seguintes.A cirurgia foi também necessária numa terceira criança, uma menina de três anos, que está a reagir bem à operação, avança o jornal ‘El País’.A Espanha já registou 46 casos desta hepatite de origem desconhecida, que atinge pessoas com idades até aos 16 anos e em que mais de 60% dos casos da doença afetam o sexo feminino.