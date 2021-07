Tem 21,16 metros, foi construído em Blokhus, na Dinamarca, e é o maior castelo de areia do mundo. O anterior recorde do Guinness pertencia a um castelo de areia com 17,66 metros de altura erguido na Alemanha. Para bater este recorde foram necessárias 4,8 toneladas de areia e o tema da Covid-19 está presente em toda a obra.

Ver comentários