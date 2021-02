Sondagens apontam para maioria dos independentistas nas eleições da Catalunha

A população da Catalunha encara estas eleições como uma tentativa de terminar com a situação económica, política e social em que se encontra desde 2017, depois de várias proclamações independentistas, apoiadas por parte da população.

Na frente das sondagens estiveram três partidos: os Socialistas da Catalunha (PSC, associado ao PSOE), o partido parceiro do governo - Juntos pela Catalunha (independentista) e a Esquerda Republicana da Catalunha (independentista). O ex-ministro da saúde, Salvador Illa, é o grande trunfo do primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

e manter a distância de segurança. Os espaços foram desinfetados regularmente.



Estas eleições contaram com uma menor afluência às urnas, comparativamente com as eleições de 2017, com uma taxa de 45,72% às 18h00.

