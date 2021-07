Catalunha com "explosão de contágios Covid sem precedentes na Europa"

A quinta onda de coronavírus está a atacar fortemente a Catalunha, tendo esta segunda-feira registado uma explosão de "casos sem precedentes em toda a Europa", descreve o jornal espanhol La Vanguardia.Daniel Prieto-Alhambra, investigador da Universidade de Oxford, anunciou em entrevista numa rádio local que "a velocidade do contágio na Catalunha não ocorreu no Reino Unido Unido".O especialista insiste na necessidade de aplicar "instrumentos cirúrgicos" no sentido de que a responsabilidade individual possa ser assumida para prevenir a transmissão comunitária.Os internamentos em enfermaria e unidades de cuidados intensivos também tem vindo a escalar.