Catalunha em alerta máximo com sentença para independentistas

As forças policiais da Catalunha estão em alerta máximo para a possibilidade de eclosão de protestos violentos nas ruas contra a condenação dos dirigentes independentistas, que deverá ser formalizada hoje pelo Supremo Tribunal espanhol.Este domingo, centenas de manifestantes invadiram uma estação ferroviária e cortaram estradas em Barcelona, numa espécie de ‘ensaio geral’ para as grandes manifestações que estão previstas a partir desta tarde.Salvo alguma surpresa de última hora, nove dirigentes independentistas, incluindo o antigo vice-presidente da Generalitat, Oriol Junqueras, serão condenados por sedição e desvio de fundos, como avançou a imprensa espanhola no fim de semana.A única dúvida prende-se com as penas que serão aplicadas pelo Supremo, que poderão ir de 10 a 15 anos de prisão para os principais acusados.A leitura da sentença é vista pelos separatistas como o ‘dia D’ para o arranque de uma nova fase da luta pela independência. Para os próximos dias estão marcadas várias manifestações, culminando numa greve geral na sexta-feira.A principal preocupação das autoridades é a atuação dos Comités de Defesa da República (CDR), a ala mais radical do movimento separatista.Nas últimas semanas, o governo reforçou discretamente os efetivos da Guardia Civil e da Polícia Nacional na Catalunha, que serão responsáveis, juntamente com a polícia regional, por manter a ordem pública.