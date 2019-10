Tensão e caos na Catalunha com greve geral convocada por independentistas

Esta sexta-feira, a circulação nas ruas e estradas de Barcelona está muito dificultada devido às manifestações independentistas. A Ronda de Dalt está cortada por uma barricada de fogo, segundo o jornal espanhol El País, mas várias ruas também estão impedidas. Os manifestantes já encerraram também a Sagrada Família, em Barcelona, que cancelou todas as visitas devido a manifestações.

Hoje é dia de greve geral, convocada por vários sindicatos independentistas, que culminará com uma manifestação. As autoridades receiam que se vivam os mesmos momentos de tensão que ontem, quando entraram em confronto grupos de extrema-direita e independentistas.

Na quinta-feira, 19 pessoas foram presas pelos Mossos d’Esquadra. Quatro foram presas em Barcelona e as restantes por toda a Catalunha. Os protestos terminaram com 18 feridos, entre eles pelo menos cinco agentes da polícia. Centenas de manifestantes encheram Barcelona, no quarto dia seguido de protestos pela sentença dada aos líderes independentistas por detrás do referendo de 2017. O Supremo Tribunal condenou nove dirigentes e ativistas por sedição na segunda-feira, tendo distribuído penas até 13 anos de prisão.



Pelo menos 55 voos foram cancelados no aeroporto de Barcelona-El Prat devido à greve geral decretada pelos sindicatos independentistas na Catalunha.



A maior parte das ligações aéreas (36) são da companhia Vueling que comunicou o cancelamento dos voos na quinta-feira como "medida preventiva".



A Ibéria cancelou 12 voos que deviam fazer a ligação entre Madrid e Barcelona.



Apesar dos 55 voos cancelados, a situação era de normalidade no aeroporto onde se encontrava, pelas 09h00 locais, um forte dispositivo policial composto pelos Moço d'Esquadra, Polícia Nacional e Guardia Civil.



As forças de segurança encontram-se posicionadas em vários pontos do aeroporto para evitar que se repitam situações como as que ocorreram na segunda-feira quando milhares de manifestantes colapsaram as instalações.



Às 08h00 (07h00 em Lisboa) partiu de Castelldefels uma manifestação de independentistas que pode passar perto do aeroporto e que se vai juntar às concentrações em Barcelona.