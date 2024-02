A Catalunha decretou o estado de emergência face à maior seca de que há registo nesta região espanhola, impondo novas restrições no uso e consumo de água a seis milhões de habitantes de 202 municípios.Para já não estão previstos cortes no abastecimento, mas há uma redução da pressão no fornecimento, com o objetivo de baixar para 200 litros por dia e por habitante o consumo médio de água.As restrições entraram esta quinta-feira em vigor.