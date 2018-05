Governo espanhol vê nomeação de detidos e exilados para governo regional como 'provocação' da Catalunha

Viabilidade do novo executivo regional terá ser avaliada.

Por Lusa | 19:04

O Governo de Espanha qualificou como "provocação" as nomeações feitas pelo presidente do governo regional da Catalunha de quatro conselheiros, uns detidos e outros exilados, e assegurou que vai avaliar "a viabilidade" do novo executivo regional, este sábado.

O novo presidente do governo regional catalão, o independentista Quim Torra, formou este sábado um governo regional que inclui Jordi Turull e Josep Rull, detidos, e Antoni Comín e Lluís Puig, fugidos na Bélgica.

Em comunicado, o Governo espanhol afirma que as nomeações mostram que "não é sincera" a vontade de diálogo manifestada na carta que Torra enviou na sexta-feira ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy.