Sánchez reúne-se com líder separatista para tentar reiniciar diálogo

Primeiro-ministro espanhol assegurou que uma das suas tarefas principais seria baixar a tensão com a Catalunha.

Por Lusa | 09:55

O novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebe na segunda-feira em Madrid o presidente separatista do Governo catalão, Quim Torra, para tentar reiniciar o diálogo entre as duas partes depois da tentativa independentista do outono passado.

Desde que chegou ao poder há pouco mais de um mês, entre outros com os votos dos partidos independentistas catalães, Sánchez assegurou que uma das suas tarefas principais seria baixar a tensão com a Catalunha, retomar o "diálogo" político interrompido e "normalizar" as relações.

Essa atitude conciliatória concretizou-se, nomeadamente, com a transferência na última semana para prisões catalãs de seis políticos separatistas que aguardam julgamento pelo seu papel na tentativa de independência que culminou em 27 de outubro passado com a intervenção de Madrid na região.