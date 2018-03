Puigdemont será hoje presente a um juiz após detenção na Alemanha

Ex-presidente do governo regional catalão foi detido na fronteira entre a Alemanha e a Dinamarca.

Por Lusa | 04:08

O ex-presidente do governo catalão Carles Puigdemont, detido no domingo na Alemanha, em cumprimento de um mandado emitido pelo Supremo Tribunal espanhol, deverá comparecer esta segunda-feira no tribunal administrativo de Schleswig-Holstein, que analisará o pedido de extradição das autoridades espanholas.

Puigdemont encontra-se num estabelecimento prisional na localidade de Neumünster, a sul de Kiel, para onde foi transportado após ter sido detido, às 11h19 de domingo, numa estação de serviço da autoestrada A7, pouco depois de entrar em território alemão pela Dinamarca.

O propósito da comparência do ex-governante catalão hoje em tribunal é comprovar a sua identidade e iniciar os trâmites do processo para se decidir sobre o mandado europeu de captura emitido pela Justiça espanhola.