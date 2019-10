A Catalunha parou esta sexta-feira. Milhares de manifestantes estão nas ruas a cortar os principais acessos a Barcelona em dia de greve geral contra a sentença proferida contra os independentistas.Depois de vários dias de protestos, com muita violência à mistura, a cidade de Barcelona continua num clima de guerrilha.Esta sexta-feira, pelo menos 55 voos foram cancelados no aeroporto de Barcelona-El Prat.As forças de segurança estão posicionadas em vários pontos do aeroporto para evitar males maiores durante o dia. Recorde-se que na passada segunda-feira milhares de manifestantes colapsaram as instalações aeroportuárias.Outro dos contra-tempos do ambiente vivido na Catalunha foi o adiamento do 'clássico' entre Barcelona e Real Madrid.O jogo que estava agendado para o dia 26 de outubro foi adiado e a nova data deverá ser combinada entre os dois clubes até segunda-feira.Caso os rivais não cheguem a acordo, o Comité de Competições deverá definir a data e horário do jogo.A Catalunha tem registado confrontos diários, já foram detidas cerca de 100 pessoas e há registo de dezenas de feridos.Na segunda-feira, o Supremo Tribunal ordenou a detenção efetiva de vários dirigentes independentistas, com penas que vão até 13 anos de prisão.