Tribunal alemão rejeita recurso para prender novamente Puigdemont

Puigdemont foi detido pela polícia alemã a 25 de março após atravessar a fronteira alemã vindo da Dinamarca.

Por Lusa | 10:50

Um tribunal alemão rejeitou esta terça-feira um recurso para voltar a deter o antigo líder catalão Carles Puigdemont, enquanto o Ministério Público pediu ao Supremo Tribunal do Estado de Schleswig-Holstein (norte) que se pronuncie sobre uma extradição para Espanha.

A Espanha emitiu, então, um mandado de detenção europeu e de extradição sob as acusações de rebelião e de uso inapropriado de fundos públicos, queixas com base no não autorizado referendo de independência da Catalunha, realizado em 2017.