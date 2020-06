Catedral substitui imagem de Jesus em solidariedade com o movimento Black Lives Matters

A catedral de St. Albans, em Inglaterra, vai substituir um presépio pela pintura da Última Ceia com Jesus preto, em solidariedade com o movimento Black Lives Matters. Jeffrey John, deão da catedral de St. Albans, em Inglaterra, admite que a igreja não está em posição de defender a justiça racial e concordou em colocar a obra no altar de St. Albans.

Lorna May Wadsworth, a artista escolhida para fazer a pintura revelou que vai basear a sua obra na modelo jamaicana Tafari Hinds. Segundo a artista "os especialistas concordam que Jesus provavelmente teria traços do Médio Oriente, mas durante séculos os artistas europeus tradicionalmente pintam-no à sua própria imagem."

A partir de 4 de julho os visitantes da Igreja poderão ver a "Última Ceia" no altar.