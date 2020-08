Cavalo morre a puxar carruagem em dia de calor abrasador

Um cavalo que puxava uma carrugem junto ao Palácio Real de Caserta, na região italiana de Campânia, morreu num dia de "calor abrasador". Um turista divulgou a imagem nas redes sociais, esta quarta-feira, gerando uma onda de indignação.Um voluntário da Autoridade Nacional de Proteção Animal de Caserta partilhou uma mensagem nas redes sociais: "Palácio Real de Caserta, há pouco... Apesar do calor, os cavalos continuam a subir e a descer com carga total. (...) Hoje, um deles não aguentou mais e há pouco desabou no chão. Está morto", escreveu Nicola Compomorto."Em breve será substituído como se substitui um autocarro para turistas, que era a sua função. Quando faz uma escolha, certifique-se de que não causa sofrimento aos outros, incluindo aos animais", acrescentou.Segundo o La Vanguardia, será feita uma autópsia ao animal que irá confirmar se a morte se deveu ao esforço de puxar a carruagem em dia de altas temperaturas.