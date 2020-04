Cavalos selvagens invadem pista de esqui na Serra Nevada

Várias têm sido as notícias que têm surgido de animais que, com o isolamento da sociedade, têm vindo a ocupar o espaço no qual habitualmente vemos as pessoas.



O mais recente exemplo da natureza a ocupar o espaço habitualmente de humanos é de vários cavalos a percorrerem a pista de esqui da Serra Nevada, em Espanha.







No vídeo é possível ver vários cavalos selvagens a correr livremente ao longo de uma das trilhas mais conhecidas da pista, El Río. A Serra Nevada teve que suspender as suas atividades há um mês, quando o estado de emergência devido à pandemia de coronavírus foi declarado em Espanha.