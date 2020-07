"Cavou um grande buraco": Suspeito de raptar Maddie construiu outra cave secreta com três metros de profundidade

O suspeito de raptar Maddie McCann teria outro barracão com outra cave secreta a cerca de 60 quilómetros de Hannover, na Alemanha, onde a polícia alemã esteve a fazer escavações nos últimos dois dias.



Brueckner terá vivido neste terreno, localizado em Braunschweig, durante o período em que geria um quiosque na cidade e, segundo um antigo vizinho, tinha outra cave construída ilegalmente.

Manfred Richter afirma que o alemão escavou durante meses o terreno. "Cavou um grande buraco. Tinha três metros de profundidade e seis de largura, tirou as pedras e a terra com a mão e atirou-as para a frente do barracão".

"Colocou tábuas de madeira por cima do buraco. Levou dois meses para o concluir. Começava de manhã e trabalhava até à noite", garante ainda Richter ao jornal britânico Daily Mail.



Brueckner terá abandonado o barracão de um dia para o outro, tal como terá feito em Hannover, e nunca mais regressou.