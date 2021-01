Cazaquistão acaba com pena de morte

O presidente Kassym-Jomart Tokayev assinou a ratificação parlamentar do protocolo facultativo ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.





Ruslan Kulekbayev, um atirador que matou oito policiais e dois civis durante um tumulto na cidade de Almaty, em 2016, estava entre os condenados à morte. A pena é agora substituída por prisão perpétua.

O Cazaquistão aboliu a pena de morte, uma medida que estava suspensa há quase duas décadas.O anúncio foi feito este sábado pelo Chefe de Estado num comunicado no site presidencial.De acordo com o "Arab News", as execuções foram interrompidas no país em 2003. Contudo, os tribunais continuaram a condenar várias pessoas à morte em casos excecionais.